Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.
İdmanda futbolcuların, taktik ağırlıklı çalışmalar yaptıkları kaydedildi.
Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
- Kaynak: AA
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