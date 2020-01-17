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Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
7 saat önce
Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:38 Kaynak: DHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Daniel Sturridge antrenmanda yer almadı.Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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