Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

7 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Daniel Sturridge antrenmanda yer almadı.Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:38 Kaynak: DHA
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