Trabzonspor\'da Lovik İlk Antrenmanında

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, yeni transfer Mathias Lovik, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, pas ve taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek. - TRABZON