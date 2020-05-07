Trabzonspor'da son dakika! Jose Sosa... - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da son dakika! Jose Sosa... - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da son dakika! Jose Sosa...

16 dakika önce

Trabzonspor'da Jose Sosa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor'da son dakika! Jose Sosa..., System.String[]

Trabzonspor'da Jose Sosa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Hem Sosa hem de Novak ile prensipte anlaştık" açıklamasına rağmen Estudiantes Kulübü'nün ısrarcı tavrını sürdürmesi kafalarda soru işareti yaratmıştı. Arjantin ekibinin başkanı Sebastian Veron'un yanı sıra hocası Desabato da sürekli olarak Sosa'yı telefonla ararken, Estudiantesli oyunculardan Rojo geçtiğimiz günlerde Sosa'ya "Buraya gel" çağrısı yaptı. Basında çıkan "Sosa ülkesine dönebilir" şeklindeki haberler Trabzonsporlu taraftarları iyice endişelendirirken, gerçeklere FANATİK ulaştı.


Kulüpte devam edecek


Öyle ki yönetimin, Sosa'nın gideceğine dair en ufak bir endişesi yok. Kaptan ile prensipte anlaşan Trabzonspor, futbolculuk kariyerinden sonra da Sosa'nın kulüp bünyesinde devam etmesini istiyor. Arjantinli yıldız bu fikirden dolayı çok memnun olurken, Estudiantes'in yaptığı teklif de, Trabzonspor'un önerdiğinin yanında 'şaka gibi' kalıyor. Estudiantes Sosa'ya maksimum 800 bin Euro yıllık ücret verebilirken, Trabzonspor'un teklifi ise 2 milyon Euro civarı.


'Kramponunu alırlar'


İşte Bordo-Mavili kurmayların Sosa konusundaki rahatlığı da buradan geliyor. Yönetim içinde, "Estudiantes bu paraya Sosa'nın ancak kramponunu alır" görüşü hakim. Peki imza neden atılmıyor? Bu konuda da Trabzonspor Yönetimi, işi resmiyete dökmek için sezonun başlamasını bekliyor. Bir sürpriz olmazsa Haziran ayı içinde hem Sosa hem de Novak ile resmi mukavele imzalanması planlanıyor. (Fanatik)



Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Estudiantes, Jose Sosa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 09:43 

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