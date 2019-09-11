Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da tatsız antrenman
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor'da tatsız antrenman

1 saat önce

- Trabzonspor'da tatsız antrenmanTRABZON - Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

- Trabzonspor'da tatsız antrenman

TRABZON - Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü. Bordo-mavililerin antrenmanında Ekuban ve Fernandes'in sakatlık yaşaması moralleri bozdu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı katılmadı.

Sturridge ve Onazi takımdan ayrı

Golcü futbolcu Daniel Sturridge ile uzun süreli sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi de pas çalışmasının ardından takımdan ayrıldı. Bu oyuncular Kamil Ahmet Çörekçi ile birlikte yan sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü.

Ekuban ve Fernandes sakatlandı

Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan çift kale maçta ikili mücadele sırasında Ekuban ve Fernandes sakatlık yaşadı. Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes, sekerek sahayı terk ederken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrıldı. İki oyuncunun sakatlık durumlarının yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

Trabzonspor'dan milli takıma giden futbolcular arasında yer alan Sörloth, Novak, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak'ın Trabzon'a dönerek yarın takıma katılacakları bildirildi. Bordo-mavili takım, yarın 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor'da tatsız antrenman

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Trabzonspor'da Caleb Ekuban, sakatlığı nedeniyle 6 hafta yok! HDP binası önünde nöbet tutan Diyarbakırlı anneden Galatasaray'a çağrı! Atletico Madrid, Vedat Muriç için İstanbul'a geliyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 21:08:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da tatsız antrenman
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]