Trabzonspor'dan Çarpıcı Galibiyet

14.01.2026 21:09
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 6-1 yendi. Fatih Tekke değerlendirme yaptı.

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKKE: 11'E 11 OYUNDAN MEMNUN DEĞİLİM

Karşılaşmayı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Eski dostlarla bir arada olmak, bu statta bulunmak eski anılarımın canlanmasını sağladı. İstanbulspor benim için asla unutulmayacak izler barındırıyor. Kalbimizde her zaman İstanbulspor olacak. Onlara da başarılar diliyorum. Bugün maçla ilgili çok konuşmaya gerek yok. 11'e 11 oyundan memnun değilim. Rakibimiz eksik oyuncularla oyuna başladı, öyle de devam etti. Bizi zorladılar açıkçası. Gol yemememiz gerekiyordu. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu morali çok abartmadan yarından itibaren zor bir deplasmanla ikinci yarıya başlayacağız. Bizim için ikinci yarı, ilk yarıdan çok daha zor geçecek" dedi.

'BEKLEDİĞİMİZ, TEMASTA OLDUĞUMUZ OYUNCULAR VAR'

Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda faydalı, sürekliliği olacak ve yatırıma dönüşecek tarzda oyuncular bulmayı hedeflediklerini ifade eden Tekke, "Dün de yönetim kuruluyla görüştük. Yeniden değerlendirmek gibi 2 saatlik bir toplantı yaptık. Herkesin çabası var. Bu her zaman kulüplerin, başkanın, hocanın istemesiyle olmuyor, koşulların oluşması lazım. Alternatifleriniz olması lazım. Zamanımız biraz daha var. Beklediğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Süreç bu. Zaten gerçekleşince herkesin haberi oluyor. Tüm kamuoyunun gördüğü eskiler bizler için de hemen hemen aynı. Özellikle devre arası transferde istediğiniz oyuncuyu bulmanız kolay değil. Zor bir dönem. Biz bu zorluğu yaşıyoruz. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda faydalı, sürekliliği olacak ve yatırıma dönüşecek tarzda oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Şu anda mevcut kadroda olan oyuncularımız gibi bize değer katacak, kendilerine, oyuna değer katacak oyuncular bakacağız. Süreç devam ediyor. Ekstra bir durum yok. Ekstra bir durum olursa da hem başkanımız hem biz gerekli açıklamayı yaparız" diye konuştu.

İLYAS ÖZTÜRK: KENDİ LİGİMİZE ODAKLANACAĞIZ

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk ise, "İlk yarı istediğimiz gibi oynadık. Fakat ikinci yarı oyuncumuz atıldıktan sonra dengeler çok değişti. Kolay değil Trabzon'a karşı oynuyorsunuz. Direnç vermeye çalıştık, refleks vermeye çalıştık ama cezalı ve sakat oyuncularımız var. O yüzden tam bir kadro olarak çıkamadık. Bundan sonraki süreçte kendi ligimize odaklanacağız. Keçiörengücü maçına hazırlanıp devam edeceğiz. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

