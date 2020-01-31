"Trabzonspor - Fenerbahçe" maçında kartlara dikkat! Ali Palabıyık'ın ortalaması... - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Trabzonspor - Fenerbahçe' maçında kartlara dikkat! Ali Palabıyık'ın ortalaması... - Son Dakika Spor

"Trabzonspor - Fenerbahçe" maçında kartlara dikkat! Ali Palabıyık'ın ortalaması...

13 dakika önce

Bu bir ilandır2016-17 ve 2017-18 sezonlarında oynanan tüm "Fenerbahçe - Trabzonspor" maçlarında düdük çalan Ali Palabıyık, geçen sezonu ve bu sezonun ilk maçını pas geçti ama yarın oynanacak kritik maçta yine kontrol onda olacak.

Bu bir ilandır


2016-17 ve 2017-18 sezonlarında oynanan tüm "Fenerbahçe - Trabzonspor" maçlarında düdük çalan Ali Palabıyık, geçen sezonu ve bu sezonun ilk maçını pas geçti ama yarın oynanacak kritik maçta yine kontrol onda olacak.


4 MAÇTA TOPLAM 26 SARI, 1 KIRMIZI KART! BU SEZON İSE...


26 Aralık 2016/ Trabzonspor - Fenerbahçe/ 6 sarı 1 kırmızı


27 Mayıs 2017/ Fenerbahçe - Trabzonspor/ 9 sarı


20 Ağustos 2017/ Fenerbahçe - Trabzonspor/ 6 sarı


28 Ocak 2018/ Trabzonspor - Fenerbahçe/ 5 sarı


Büyük maçlarda tansiyon yükseldiğinde, bu sezon da kartlarından geri adım atmayan bir görüntü sergileyen Palabıyık'ın performansına göz atalım...


Trabzonspor - Beşiktaş/ 9 sarı kart


Galatasaray - Sivasspor/ 7 sarı kart + 1 kırmızı kart


Trabzonspor - Galatasaray/ 8 sarı kart


Sivasspor - Fenerbahçe/ 6 sarı kart + 2 kırmızı kart


Ali Palabıyık, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:27 
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