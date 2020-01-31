"Trabzonspor - Fenerbahçe" maçında kartlara dikkat! Ali Palabıyık'ın ortalaması...

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2016-17 ve 2017-18 sezonlarında oynanan tüm "Fenerbahçe - Trabzonspor" maçlarında düdük çalan Ali Palabıyık, geçen sezonu ve bu sezonun ilk maçını pas geçti ama yarın oynanacak kritik maçta yine kontrol onda olacak.



4 MAÇTA TOPLAM 26 SARI, 1 KIRMIZI KART! BU SEZON İSE...



26 Aralık 2016/ Trabzonspor - Fenerbahçe/ 6 sarı 1 kırmızı



27 Mayıs 2017/ Fenerbahçe - Trabzonspor/ 9 sarı



20 Ağustos 2017/ Fenerbahçe - Trabzonspor/ 6 sarı



28 Ocak 2018/ Trabzonspor - Fenerbahçe/ 5 sarı



Büyük maçlarda tansiyon yükseldiğinde, bu sezon da kartlarından geri adım atmayan bir görüntü sergileyen Palabıyık'ın performansına göz atalım...



Trabzonspor - Beşiktaş/ 9 sarı kart



Galatasaray - Sivasspor/ 7 sarı kart + 1 kırmızı kart



Trabzonspor - Galatasaray/ 8 sarı kart



Sivasspor - Fenerbahçe/ 6 sarı kart + 2 kırmızı kart



