Trabzonspor - Fethiyespor Maçında İlk Yarısı Beraberlik

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Trabzonspor ile Fethiyespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
30. dakikada Ernest Muçi, kullandığı fual atışını penaltı noktasına doğru gönderdi. Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
43. dakikada Augusto'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut'ta kaldı.
Hakemler: Fatih Tokail, Gökmen Baltacı, Cem Özbay
Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan, Nwaiwu, Lövik, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Nwakaeme, Muçi, Augusto, Umut Nayir
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Batagov, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce, Onuralp Çakıroğlu, Pina, Tim Folcarelli, Oulai, Onuachu
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Fethiyespor: Arda Akbulut, Muhammet Raşit Yöndem, Berkay Değirmencioğlu, Şahan Akyüz, Onur Atasayar, Cihan Kazan, Uğur Ayhan, Ramazan Çevik, İrfan Akgün, Melih Okutan, Muhammet Enes Erdem
Yedekler: Nurullah Aslan, Ali Mert Aydın, Serkan Yıldız, Selim Kemence, Berdan Yelken, Serdarcan Eralp, Kerem Pala, Yusuf Türk, Arda Yakup Yılmaz, Berat Satır
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar - TRABZON
