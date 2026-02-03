Trabzonspor, Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Spor

Trabzonspor, Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti

03.02.2026 22:59
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiyespor'u 3-0 yenerek galibiyet aldı.

Nurullah CABRİ/TRABZON,

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Fatih Tokail, Gökmen Baltacı, Cem Özbay

TRABZONSPOR: Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan (Dk 70. Pina), Nwaiwu, Lovik, Mustafa Eskihellaç (Dk. 80 Batagov), Okay Yokuşlu (Dk. 70 Folcarelli), Bouchouari (Dk. 46 Oulai), Muçi, Augusto (Dk. 46 Onuachu), Nwakaeme, Umut Nayir

FETHİYESPOR: Arda Akbulut, Ramazan Çevik, Onur Atasayar, Şahan Akyüz, Berkay Can Değirmencioğlu, Muhammet Raşit Yöndem, Uğur Ayhan (Dk. 76 Berat Satır), İrfan Akgün, Cihan Kazan (Dk. 87 Serdarcan Eralp), Melih Okutan (Dk. 76 Yusuf Türk), Muhammet Erdem (Dk. 88 Kerem Pala)

GOL: Dk. 69 Muçi, Dk. 77 Onuachu, Dk. 79 Nwakaeme (Trabzonspor)

SARI KART: İrfan Akgün, (Fethiyespor) - Oulai, (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında Trabzonspor sahasında ağırladığı Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti.

17'nci dakikada Bouchouari'nin pasında topla buluşan Augusto'nun şutu yandan dışarı çıktı.

20'nci dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla üstten auta çıktı.

27'nci dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.

31'inci dakikada Muçi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme'nin kafa şutu üstten auta gitti.

36'ncı dakikada Bouchouari'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Augusto'nun şutunu kaleci Arda Akbulut kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

56'ncı dakikada Ramazan Çevik'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ahmet Doğan Yıldırım topu kurtardı.

63'üncü dakikada Melih Okutan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Raşit Yöndem'in vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrasında pozisyonun ofsayt olması nedeniyle iptal edildi.

69'uncu dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muçi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

77'nci dakikada Pina'nın yerden ortasından ceza sahasında topla buluşan Onuachu meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 2-0.

79'uncu dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Nwakaeme topu sürerek ceza sahasına girdi, vuruşun top ağlarla buluştu: 3-0.

90+5'inci dakikada Nwakaeme'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşu üsten auta çıktı.

Karşılaşma ev sahip ekip Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Trabzonspor, Fethiyespor, Futbol, Spor, Son Dakika

