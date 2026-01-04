Trabzonspor Gaziantep'e Geldi

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.
Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen Karadeniz ekibi, daha sonra takım otobüsüyle güvenlik tedbirleri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.
Bordo-mavili oyuncuların otele girişi sırasında bir grup taraftar da sevgi gösterisinde bulundu.
