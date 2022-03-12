Abdullah Avcı: "Her maçı kazanmak istiyoruz" - Son Dakika
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Abdullah Avcı: "Her maçı kazanmak istiyoruz"

12.03.2022 22:16
Abdullah Avcı: "Her maçı kazanmak istiyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ne zaman şampiyon olacaklarını bilmediğini ancak her maçı kazanmak istediklerini söylediSpor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-2 mağlup etti.

Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ne zaman şampiyon olacaklarını bilmediğini ancak her maçı kazanmak istediklerini söyledi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçının ardından düzenlediği basın toplantısında taraftarlara teşekkür etti. Avcı, Göztepe'nin ligin en çok hava topu mücadelesi yapan, ikinci topu en fazla alan, kenar ortasını en fazla yapan takımı olduğunu belirterek, "Biz de savunmada neler yapabileceğimizi çalıştık. Hücumda topa fazla sahip olmaya çalıştık. İlk yarı oyunun başlangıç sürecine doğru istekli baskılı oyuna başladık. Girdiğimiz fırsatlar var değerlendiremedik, rakibi devreye soktuk. Kenar ortalarda pozisyon hataları yaptık, Ahmetcan çıkardı, mağlup duruma düştük. İlk yediğimiz gol faulmüş, şimdi gördüm. Bunlar maç içinde olabiliyor. İlk yarı daha dominant olabilirdik, 2-2 ile içeri girdik. Takım savunması yapan takım olarak alışık olmadığımız durumdu" şeklinde konuştu.

"KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Avcı, ikinci yarı 3 değişik futbolcuyu sahaya sürdüklerini belirterek, "Dorukhan çok doğru tepki verdi. Djaniny özel yetenekli oyuncu doğru tepki verdi. Trondsen, sakatlıktan çıkmıştı fizik olarak yeteril değildi Yusuf Erdoğan'ı oyuna aldık. Giren oyuncular doğru tepkiler verdi. Daha fazla topa sahip oldu. Edin, asistler yapıyor, çok iyi savunma yapıyor. Bütün takıma kaptandan hepsine teşekkür ediyorum. Maç öncesi 900 dakika var, ligin bitmesine 810 dakika kaldı. Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum. Her maçı kazanmak istiyoruz. Akıl, mücadele, taktik, çalışmanın karşılığını alıyorsun. Soyunma odasına huzurlu girdik, bugünü bitirdik. Henüz şampiyon olmadık, kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ'A OYUN VE EMEĞE SAYGI GÖSTERDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor'un ligin burasında olmasının tesadüf olmadığı ve oyununa saygı duyulması gerektiği yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Avcı, şu yanıtı verdi:

"Ali Koç'a samimi duyguları söyledikleri için teşekkür ederiz. Oyun ve emeğe gösterdiği saygı için teşekkür ediyorum. Bütün samimiyetle, bütün spor adamlarında bu şekilde yaklaşması arzumuz isteğimiz. Ali Bey'e, duygu, düşünce samimiyet, oyun ve emeğe saygısı için teşekkür ediyorum."

Avcı, tedavisi için ülkesine giden Marek Hamsik'ten iyi haberler geldiğini, milli arada takıma katılmasını beklediklerini söyledi.

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

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Kaynak: İHA

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