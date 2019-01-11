Trabzonspor Hazırlık Maçında Mağlup Oldu
13 dakika önce
Sezonun ikinci devre kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, kampın son hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımına 2-0 mağlup oldu.
Sezonun ikinci devre kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, kampın son hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımına 2-0 mağlup oldu.
Miracle Resort Hotel'in sahasında oynanan hazırlık maçında Macaristan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Gera ve 57'nci dakikada Joao Pereira kendi kalesine attı.
Bordo mavili takım bu maçla birlikte Antalya kampındaki hazırlıklarını noktalarken, kafile yarın Trabzon'a dönecek.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:14 Kaynak: DHA
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