Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Avusturya'nın Linz şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
, Avusturya
'nın Linz
şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya'nın Linz şehrinde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
TRABZONSPOR ŞEHRE ERKEN DÖNECEK Trabzonspor, Avusturya'da sürdürdüğü kamp çalışmalarını bir gün erken bitirecek. Bordo-mavililer 29 Temmuz'da İtalya
ekibi Hellas Verona
ile oynayacağı maçın ardından 30 Temmuz'da yapacağı antrenman sonrası akşam saatlerinde Trabzon'a dönecekti. Trabzonspor 29 Temmuz'da İtalyan ekibiyle oynayacağı hazırlık maçının ardından 23.30'da Trabzon'a dönme kararı aldı. Bordo-mavililer yapacağı iznin ardından UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Sparta Prag
maçı hazırlıklarına başlayacak.
(İHA)
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