Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar - Son Dakika

Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

06.04.2021 19:02
Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor maçına göre Kayserispor karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Avcı, savunmada cezalı Edgar Ie'nin yerine Hosseini'ye, orta sahada Yunus'un yerine Baker'a, cezalı Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya ve hücum hattında da Yusuf'un yerine kart cezasını tamamlayan Djaniny'e forma verdi. Cezalı Edgar ile Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra tedavileri devam eden Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Trondsen ile Afobe'nin yanı sıra genç kaleci Arda Akbulut kadroda yer almadı.

DJANINY DÖNDÜ

Trabzonspor'un MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen forvet oyuncusu Djaniny, bir maçlık aranın ardından yeniden formasına kavuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor karşılaşmasında Djaniny'e ilk 11'de görev verdi.

BAKER 3, HOSSEINI 2 MAÇ SONRA 11'DETrabzonspor'da en son ligin 29'uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan ve sonraki karşılaşmalarda yedek soyunan orta saha oyuncusu Baker, Kayserispor karşılaşması ile ilk 11'e geri döndü. 3 maçlık aranın ardından Kayserispor müsabakasıyla teknik direktör Abdullah Avcı Baker'a 11'de şans tanıdı. Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Hosseini de iki maç aradan sonra Edgar cezalı olduğu Kayserispor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

10 KİŞİLİK KULÜBENİN 6'SI ALTYAPIDAN, TAMAMI TÜRK

Öte yandan Trabzonspor'un Kayserispor karşılaşmasında 10 kişilik yedek kulübenin 6'sı altyapıdan A takıma yükselen oyunculardan oluştu. Eksik oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavililerde, altyapıdan A takıma dahil edilen Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan, Hakan Yeşil, Safa Kınalı ve Süleyman Cebeci Kayserispor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alan isimler oldu. Ayrıca bu isimlerin yanı sıra kulübede Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Atakan Gündüz ile Erce Kardeşler de forma bekleyen isimler olurken, kulübede yer alan oyuncuların tamamı Türklerden oluştu.


Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar - Son Dakika Spor


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