Trabzonspor'da hedef galibiyet

Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor, bu karşılaşmayı kazanıp iki maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Süper Lig'de çıktığı son iki maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu karşılaşmayı kazanarak iki maçlık galibiyet hasretine son verip yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.