Trabzonspor İstanbulspor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Trabzonspor İstanbulspor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor
10.01.2026 16:59
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor.

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 2'nici hafta maçında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci hafta maçında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve basına açık antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Bordo mavili takım hazırlıklarına yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

TEKKE: MÜCADELEYE DEVAM

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, antrenmanı takip eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Kısa bir değerlendirme yaparak, oynayacakları 2 maçın kendileri için önemine vurgu yapan Tekke, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor, herkes çaba sarf ediyor. Problem yok. Çalışmalarımız devam ediyor, eksiklerimiz, sakatlarımız var. İnşallah onlar da düzelirse şu iki maç bizim için çok önemli. Hep beraber birlikte durmamız lazım. Yola devam, mücadeleye devam" diye konuştu.

Kaynak: DHA

