Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Galatasaray maçında sakatlanan Trondsen'in yer almadığı antrenmanda Gervinho, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı tam olarak düzelmeyen Djaniny ise takımdan ayrı koştu. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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