Trabzonspor - Kasımpaşa Maçı Yarın

TRABZONSPOR ile Kasımpaşa Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın yapacakları maçla 39'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 33 karşılaşmada ise Trabzonspor'un 15, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak olan maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. İkinci yarıya deplasmanda Kocaelispor galibiyetiyle başlayan bordo-mavililer, sahasında Kasımpaşa'yı da mağlup edip, zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 33'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 38 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 18, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 67 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü.

İki takım Süper Lig düzeyinde ise bugüne kadar 33 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 15'ini Trabzonspor kazanırken, 8 karşılaşmada galip gelen taraf Kasımpaşa oldu. 10 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da karşı karşıya geldiği maç Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.