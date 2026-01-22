Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçta taraftarlara Türk bayrağı dağıtacak.
Bordo-mavili kulübün Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kasımpaşa maçında dağıtılacak şanlı bayraklarımızı evimizin baş köşesine asıyoruz. Bayrağını al. Evine as. Ay yıldızlımızın gölgesi eksilmesin." ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor, yarın Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Kasımpaşa Maçında Bayrak Dağıtacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?