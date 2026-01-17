Trabzonspor Kocaeli'ye Gitti - Son Dakika
Trabzonspor Kocaeli'ye Gitti

Trabzonspor Kocaeli\'ye Gitti
17.01.2026 15:39
Trabzonspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli'ye hareket etti.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli'ye gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci hafta maçında yarın saat 17.00'de oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da özel bir uçakla İstanbul'a gitti.

KADRODA 6 EKSİK

Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Kocaelispor maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ? Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Onuralp Çakıroğlu."

Bordo-mavililerin Kocaelispor maç kafilesinde tedavileri devam eden Rayyan Baniya, Stefan Savic, Edin Visca ve ile Afrika Uluslar Kupası maçı için ülkesinin milli takımında bulunan Onuachu ile cezalı olan Boran Başkan aynı zamanda transfer görüşmesi yapacak olan Sikan yer almadı.

?

Kaynak: DHA

