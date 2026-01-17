Trabzonspor Kocaeli'ye Hareket Etti - Son Dakika
Trabzonspor Kocaeli'ye Hareket Etti

Trabzonspor Kocaeli'ye Hareket Etti
17.01.2026 16:22
Trabzonspor, Kocaelispor ile oynayacağı maç için 21 kişilik kadrosuyla Kocaeli'ye uçtu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 21 kişilik oyuncu kadrosuyla Kocaeli'ye hareket etti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı son antrenmanın ardından saat 16.00 sıralarında Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Kocaeli'ye gitti.

Karadeniz ekibinin 21 kişilik kamp kadrosunda tedavisi tamamlanan Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç ve Oleksandr Zubkov da yer aldı. Tedavileri devam eden Stefan Savic ile bugün takımla çalışmasına rağmen transferi gündemde olan Danylo Sikan kafileye dahil edilmedi. Afrika Uluslar Kupası'nda bugün 3.'lük maçında Mısır ile karşılaşacak Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Paul Onuachu da kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un Kocaelispor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe ve Onuralp Çakıroğlu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Antrenman, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Kocaeli'ye Hareket Etti - Son Dakika

