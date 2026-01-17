Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 17.00'de başlayacak.
