Trabzonspor-Krasnodar maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Rusya temsilcisi Krasnodar'ı konuk eden Trabzonspor'da, geride kalan haftada Süper Lig'de 4-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Hüseyin Türkmen, Sejedmajid Hosseini'yi kulübede oturttu. Sakatlığı bulunan Daniel Sturridge ise kadroda yer almadı.

Karaman, bu oyuncuların yerine Campi, Fernandes ve Yusuf Sarı'yı oynattı.

Şenol Güneş de maçı izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un Krasnodar ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Maç öncesinde bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektiren Güneş, protokol trübününde eski arkadaşları ile hasret giderdi.

Obi Mikel ve Sturridge kadroda yok

Sakatlıkları bulunan Obi Mikel ve Sturridge riske edilmeyerek Krasnodar maçında oynatılmadı.

İki oyuncunun ligdeki Medipol Başakşehir maçına hazır hale gelmesi için sağlık kurulu tarafından tedavilerine devam edildi.

Yusuf Sarı, Avrupa'da 11'de ilk kez başladı

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Yusuf, daha önce Sparta Prag ve AEK ile oynanan karşılaşmalarda toplam 42 dakika sahada kalmıştı.

Fernandes 39 gün sonra

Trabzonspor'da son olarak ligde 15 Eylül 2019 tarihindeki Gençlerbirliği maçında forma giyen ve karşılaşmanın 44'üncü dakikasında sakatlanan savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes, sakatlığının ardından 39 gün sonra formasına kavuştu.

Taraftarlar maça ilgi gösterdi

Bordo-mavili taraftarlar Trabzonspor ile Krasnodar arasında oynanan maça ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bölümü dolarken az sayıda Rus taraftar da takımlarına destek verdi.

Öte yandan Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile statta bir araya geldi.

Maç öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor Kulübü, Krasnodar maçı öncesi misafir takım yönetimine yemek verdi.

Yemeğe Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven, TS Club'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan'ın yanı sıra Krasnodar Genel Direktörü Vladimir Khashig, ticari direktörü Aram Fundukyan, takım menajeri Alexander Ermokhin, Rusya Ataşesi Sanan Mamedov, UEFA Delegesi Sarkhan Hajiyev ve Müsabaka Güvenlik Amiri Michael Kuchenbecker katıldı.

Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından asbaşkan Mehmet Yiğit Alp tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi.