Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

22.12.2020 19:45
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Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Bugün bir kez daha futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk." dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Bugün bir kez daha futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk." dedi.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, karşılaşmada sezonun en iyi futbolunu oynayan bir Hatayspor'un olduğunu söyledi.

Maçta 90 dakika baskı ve hücum yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün bir kez daha futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk. Gerçekten beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olduk. Oyuncularım sahada her şeyi denedi, bir tek golümüz eksikti. Onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Biz böyle oynadığımız sürece 10 maçtan belki birinde böyle mağlup oluruz. Bugün buna denk geldi. 90 dakika boyunca her şeyi denedik. Trabzonspor, özellikle ilk 10 dakika bizim önde yaptığımız baskıdan sonra 80 dakika boyunca sadece topu arkadan öne şişirip ikinci toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Herhangi bir hücumla kalemize gelmediler. Duran toptan gol yememiz çok üzücü çünkü bunun çalışmasını yapmıştık, analizlerle göstermiştik. Ama futbol bir saniyelik, belki konsantrasyon eksikliği maalesef pahalıya mal oluyor."

Erdoğan, ligin 15. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

Son 20 günde 7 maç oynadıklarını ve yoğun tempodan çıktıklarını belirten Erdoğan, "Oyuncularım bu dönemde çok fedakarlık yaptı. İnşallah daha da iyi olacağız, kendimizi geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Erdoğan, Sümer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diledi.

Maçın ardından
Maçın ardından
Maçın ardından

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Kaynak: AA

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