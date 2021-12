Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Altay'ı 2-1 mağlup eden lider Trabzon spor'da teknik direktör Abdullah Avcı, büyük takım gibi oynadıklarını dile getirdi. Altay'ın sıralamadaki yerini yansıtmayan bir takım olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Rakibin verilerine baktığımızda bize baskı yapacaklarını biliyorduk. Sabırlı oynamak, baskıyı kırmak için son ana kadar beklemek, as temaslı oyun oynamak bizim için önemliydi. Rakip klas bir vuruşla golü buldu. Biz devre arası 2 değişiklik yaptık. İkinci yarıda erken golü bulduk. Oyunda dalgalanmalar oldu. Her iki takım da fırsatlar yakaladı. Ama büyük takım hedefe giderken böyle geri dönüşler yapar, deplasmanda maç kazanmak son derece önemli" dedi.

"Bugün 18'inci haftayı geride bıraktık" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımı çok seviyordum, şimdi daha çok seviyorum. Önümüzdeki senenin son maçını ligin en kaliteli takımlarından biriyle oynayacağız. Sene başında beri, 'Bu ligde iyi ki Trabzonspor var' diyorum. Umarım bunun devamı gelecek. Taraftarımız hep davetlerime çok olumla yaklaştılar ve destek verdiler. Cumartesi günü onlarla savunmayı beraber yapacağız. Onlar sırtımızda, yanımızda olduğu sürece çok önemli işler yapıyoruz. Sonra kupa maçı var. Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır. Güzel bir gün kazandık mutluyuz. Altay'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"EDGAR'IN DURUMU 1-2 GÜNE BELLİ OLUR"

Maçın son bölümünde sakatlanarak sahaya sedyeyle terk eden Gineli stoper Edgar Ie'nin durumu konusunda net bir konuşma yapmasının doğru olmadığını belirten Abdullah Avcı, "Durumu 1-2 gün içinde belli olur. Dizinde esneme var gibi. MR kontrolü olduktan sonra bir şey söylemek daha doğru. Saha dışında kendini daha iyi hissetmiş" bilgisi verdi.

"İKİ OYUNCU DAHA ALACAĞIZ"

Transferde 1 oyuncu aldıklarını, 2 oyuncu için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Takımda rekabeti daha iyi hale getirmek için takviye planlıyoruz. Hedefe giderken bu hamleler gerekli" dedi. Medipol Başakşehir'de forma giyen eski öğrencisi Visca ile ilgili bir soru üzerine Avcı, "Visca 2008'lerde Bosna Hersek takımında oynarken tespit edip, sevdiğim saygı duyduğumuz çok değerli bir oyuncu. Visca gibi bir oyuncuyu tabii ki isterim herkes ister. Benim karar verebileceğim bir konu değil. Biz Başakşehir maçımızı kazanalım sonrasına bakarız" yorumu yaptı.

"RAKİPLERE BAKMIYORUM"

Ligde rakiplerle puan farkının açılması konusunda bir soruyu yanıtlayan Abdullah Avcı, "Kaç puan farkı varmış, ikinci kim, üçüncü kim maçlar bittikten sonra öğrenebiliyorum. Şimdiden Başakşehir maçında bir 3 puan daha almanın hesabını yapıyorum" diye konuştu.

"TRABZONSPOR RUHU DİNAMİK TUTUYOR"

Başarılarının sırrının sorulması üzerine Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı şöyle konuştu: "Burada Trabzonspor'un geçmişi, tarihi, ruhu ve duygusu seni dinamik tutuyor. Başkanımızdan, yönetimin kurulumuzdan tüm personele kadar doğru ve sağlıklı ortam bize sağlanıyor. Herkes bir tarafından tutuyor. Sonuçlar iyi olduğu sürece, samimi, dürüst ve gerçekçi davranışlar enerjimizi yüksek tutuyor. Trabzonspor'un forması çok değerli, şehir çok değerli buna ihtiyacı var. Karadenizliyiz, genimizde inişler çıkışlar oluyor, bir an evvel sonuçları almak istiyoruz. Sabırlı olmak kolay bir şey değil bizim yörede. Bazen kaybettiğimizde dalgalanmalar oluyor."

"MUSTAFA DENİZLİ ÖRNEK BİR SPOR ADAMI"

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda emeği geçenlere teşekkür eden Abdullah Avcı, "Futbolculuğumda çok oynadığım bir stat. Mustafa Denizli ile karşılaşamadığım ama çok keyif aldığım bir stat. Onun adının stadyumda olması önemli. Mustafa Denizli Türk futbolunun çok önemli taşlarından, vizyonuyla örnek aldığımız son derece değer verdiğim bir spor adamı" dedi.

DENİZLİ: BERABERE KALSAK ÜZÜLECEĞİM BİR MAÇTI

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 90 dakikanın futbol adına ve kendileri adına düşündükleri gibi geçti geçtiğini söyleyerek, "Temposu çok yüksek. Pozisyonu olan, çerçeveyi bulamadığımız, final paslarımı yapamadığımız bir 90 dakika oldu. Her şeye rağmen ben hem takımımı hem de destek veren taraftarı kutluyorum. Futbolda bunlar her zaman yaşanmıyor. Öyle bir an geldi ki bu maç berabere bitse üzülürüm diye düşündüğüm anda 90 dakikanın sonunda maçı da kaybettik. gerçekten söylenecek fazla bir şey yok" diye konuştu.

"Takımımım böyle oynadığım müddetçe bu ligin en flaş ekiplerinden biri olmaya devam edecek" mesajı veren Mustafa Denizli, "Skor ne olursa olsun bu takımdan gelecek adına hiçbir endişem yok. Olabilirse arada 1 veya maksimum 2 sıkıntı çektiğimiz bölgede transfer yapabilirsek problemlerimizi büyük ölçüde hallederiz. Yapamazsak da hallederiz. Bu takım neler yapabileceğini oynadığı futbolla gösteriyor" ifadelerine yer verdi.