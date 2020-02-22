Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika Spor

Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

7 saat önce

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

BEŞİKTAŞ:  Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Boateng, Lens, N'Koudou, Burak Yılmaz

TRABZONSPOR:  Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth


Vodafone Park, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:06 Kaynak: DHA
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