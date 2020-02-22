Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Boateng, Lens, N'Koudou, Burak YılmazTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth