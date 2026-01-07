Trabzonspor, Avusturya ekiplerinden Wolfsberger AC'de forma giyen 22 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu ile prensip anlaşmasına vardı.
Bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı genç oyuncu, Avusturya'dan saat 23.50 sıralarında İstanbul'a getirildi. Geceyi İstanbul'da geçirmesi beklenen Nwaiwu'nun, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Nwaiwu ile Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?