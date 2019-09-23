Trabzonspor, QNB Finansbank ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
30 dakika önce
Açıklamada, varılan anlaşma uyarınca QNB Finansbank logosunun sözleşme süresince profesyonel futbol takımının maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacağına işaret edilerek, "Buna karşılık QNB Finansbank, şirketimize yıllık 1,9 milyon lira KDV bedel ödeyecektir.
Açıklamada, varılan anlaşma uyarınca QNB Finansbank logosunun sözleşme süresince profesyonel futbol takımının maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacağına işaret edilerek, "Buna karşılık QNB Finansbank, şirketimize yıllık 1,9 milyon lira KDV bedel ödeyecektir. Bu bedel devam eden yıllar için TÜFE ÜFE ortalaması oranında artırılacaktır." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:25
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