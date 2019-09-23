Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, QNB Finansbank ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Trabzonspor, QNB Finansbank ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

30 dakika önce

Açıklamada, varılan anlaşma uyarınca QNB Finansbank logosunun sözleşme süresince profesyonel futbol takımının maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacağına işaret edilerek, "Buna karşılık QNB Finansbank, şirketimize yıllık 1,9 milyon lira KDV bedel ödeyecektir.

Trabzonspor, QNB Finansbank ile 3 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Açıklamada, varılan anlaşma uyarınca QNB Finansbank logosunun sözleşme süresince profesyonel futbol takımının maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacağına işaret edilerek, "Buna karşılık QNB Finansbank, şirketimize yıllık 1,9 milyon lira KDV bedel ödeyecektir. Bu bedel devam eden yıllar için TÜFE ÜFE ortalaması oranında artırılacaktır." ifadesine yer verildi.

Finansbank, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:25 
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