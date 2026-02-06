Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazır - Son Dakika
Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazır

Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazır
06.02.2026 15:09
Trabzonspor, Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Samsun'a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21'inci hafta maçında yarın saat 20.00'de deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra karayoluyla Samsun'a hareket etti.

KADRODA 3 EKSİK

Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Samsunspor maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ? Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Umut Nayır, Onuralp Çakıroğlu, Paul Onuachu."

Bordo-mavililerin Samsunspor maç kafilesinde tedavileri devam eden Oleksandr Zubkov, Stefan Savic ile Edin Visca yer almadı.

Kaynak: DHA

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
