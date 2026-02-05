Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
05.02.2026 19:39
Trabzonspor, Samsunspor maçı için antrenman yaptı, hazırlıklar yarın tamamlanacak.

TRABZONSPOR, Süper Lig Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Samsunspor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
