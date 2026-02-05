Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Süper Lig Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.