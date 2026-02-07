Trabzonspor, Samsunspor\'u 3-0 yendi

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Alper Akarsu, Candaş Elbil, Hakan Yemişken

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Tomasson (Dk. 60 Soner), Makoumbou, Holse, Celil Yüksel (Dk. 46 Tavsan), Ntcham (Dk. 73 Mouandilmadji), Assoumou (Dk. 60 Mendes), Ndiaye

TRABZONSPOR: Onana, Pina (Dk. 88 Ozan Tufan), Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto (Dk. 72 Umut Nayir), Muçi, Mustafa Eskihellaç (90+4 Nwakaeme), Onuachu (Dk. 88 Okay Yokuşlu)

GOLLER: Dk. 22 ve 81 Onuachu, Dk. 90+1 Muçi (P) (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Ntcham, Makoumbou (Samsunspor) – Folcarelli, Fatih Tekke (Teknik direktör) (Trabzonspor)

Süper Lig'in 21'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

7'nci dakikada atılan uzun pası göğsüyle kontrol eden Holse'nin pasıyla ceza sahası dışında buluşan Ntcham, topu az farkla auta attı.

15'inci dakikada Oulai'nin attığı depar sonrası ceza sahası dışından çektiği şut yandan dışarı gitti.

16'ncı dakikada ceza sahası içinden Augusto'nun çektiği şutu Okan kurtardı. Dönen topu takip eden Mustafa'nın şutunu yine Okan kurtardı.

22'nci dakikada Muçi'nin kestiği ortaya iyi yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

38'inci dakikada Muçi'nin attığı pasta köşeye yerden şutunu çeken Onuachu, topu filelerle buluştursa da gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

41'inci dakikada Muçi'nin ortaya çevirdiği topta ceza sahasını içinde kontrol edip şutunu çeken Mustafa, Okan'ı geçemedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

55'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oulai'nin ortasında kafa vuran Onuachu, topu ağlara gönderdi. VAR'ın çağırdığı hakem Alper Akarsu, yaptığı inceleme sonrası öncesinde yapılan faul nedeniyle golü iptal etti.

59'uncu dakikada VAR incelemesi sonrası serbest vuruş kullanan Zeki'nin çektiği şut barajdan sekti. Topu kontrol eden Ndiaye meşin yuvarlağı ağlara gönderse de ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

74'üncü dakikada Soner'in sol taraftan yaptığı ortaya kafayla vuran Mouandilmadji topu dışarı gönderdi.

81'inci dakikada ceza sahası içinde yapılan paslaşmalar sonrası Umut Nayir'in içeri çevirdiği topa altı pas üzerinde dokunan Onuachu, fileleri havalandırdı: 0-2.

89'uncu dakikada Muçi'nin ara pasına Soner'in elle müdahale etmesi sonucu hakem penaltı kararı verdi.

90+1'inci dakikada Muçi, sol tarafa yaptığı düzgün vuruşla penaltıyı gole çevirdi: 0-3.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.