Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 yendi

Trabzonspor, Samsunspor\'u 3-0 yendi
07.02.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Samsunspor, Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Onuachu iki gol attı, Muçi penaltıyla ekledi.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Alper Akarsu, Candaş Elbil, Hakan Yemişken

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Tomasson (Dk. 60 Soner), Makoumbou, Holse, Celil Yüksel (Dk. 46 Tavsan), Ntcham (Dk. 73 Mouandilmadji), Assoumou (Dk. 60 Mendes), Ndiaye

TRABZONSPOR: Onana, Pina (Dk. 88 Ozan Tufan), Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto (Dk. 72 Umut Nayir), Muçi, Mustafa Eskihellaç (90+4 Nwakaeme), Onuachu (Dk. 88 Okay Yokuşlu)

GOLLER: Dk. 22 ve 81 Onuachu, Dk. 90+1 Muçi (P) (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Ntcham, Makoumbou (Samsunspor) – Folcarelli, Fatih Tekke (Teknik direktör) (Trabzonspor)

Süper Lig'in 21'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

7'nci dakikada atılan uzun pası göğsüyle kontrol eden Holse'nin pasıyla ceza sahası dışında buluşan Ntcham, topu az farkla auta attı.

15'inci dakikada Oulai'nin attığı depar sonrası ceza sahası dışından çektiği şut yandan dışarı gitti.

16'ncı dakikada ceza sahası içinden Augusto'nun çektiği şutu Okan kurtardı. Dönen topu takip eden Mustafa'nın şutunu yine Okan kurtardı.

22'nci dakikada Muçi'nin kestiği ortaya iyi yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

38'inci dakikada Muçi'nin attığı pasta köşeye yerden şutunu çeken Onuachu, topu filelerle buluştursa da gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

41'inci dakikada Muçi'nin ortaya çevirdiği topta ceza sahasını içinde kontrol edip şutunu çeken Mustafa, Okan'ı geçemedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

55'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oulai'nin ortasında kafa vuran Onuachu, topu ağlara gönderdi. VAR'ın çağırdığı hakem Alper Akarsu, yaptığı inceleme sonrası öncesinde yapılan faul nedeniyle golü iptal etti.

59'uncu dakikada VAR incelemesi sonrası serbest vuruş kullanan Zeki'nin çektiği şut barajdan sekti. Topu kontrol eden Ndiaye meşin yuvarlağı ağlara gönderse de ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

74'üncü dakikada Soner'in sol taraftan yaptığı ortaya kafayla vuran Mouandilmadji topu dışarı gönderdi.

81'inci dakikada ceza sahası içinde yapılan paslaşmalar sonrası Umut Nayir'in içeri çevirdiği topa altı pas üzerinde dokunan Onuachu, fileleri havalandırdı: 0-2.

89'uncu dakikada Muçi'nin ara pasına Soner'in elle müdahale etmesi sonucu hakem penaltı kararı verdi.

90+1'inci dakikada Muçi, sol tarafa yaptığı düzgün vuruşla penaltıyı gole çevirdi: 0-3.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı
Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı
Muş’ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı
2026 Kış Olimpiyatları açılışında İsrail takımına tepki 2026 Kış Olimpiyatları açılışında İsrail takımına tepki
Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir
ABD’den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi ABD'den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

22:54
7 kişi daha tutuklandı Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
22:15
İtalya’da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
İtalya'da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
21:22
Epstein’in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:39
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:39
Mardin’de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2’si ağır 3 yaralı
Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
18:29
Kripto borsasında 44 milyar dolarlık hata
Kripto borsasında 44 milyar dolarlık hata
18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
18:01
6 ilimiz kabusu yaşadı Köprüler yıkıldı, her yer sular altında kaldı
6 ilimiz kabusu yaşadı! Köprüler yıkıldı, her yer sular altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 23:58:37. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.