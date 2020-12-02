Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Trabzonspor , Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek

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Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti