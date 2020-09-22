Trabzonspor, Sörloth'u KAP'a bildirdi

Bordo-mavili kulüpten 24 yaşındaki Norveçli golcüyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu 'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Trabzonspor , Alexander Sörloth 'un Almanya Bundesliga kulübü Leipzig 'e transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

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