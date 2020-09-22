Trabzonspor, Sörloth'u KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Alexander Sörloth'un Almanya Bundesliga kulübü Leipzig'e transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor, Alexander Sörloth'un Almanya Bundesliga kulübü Leipzig'e transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten 24 yaşındaki Norveçli golcüyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
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