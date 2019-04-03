Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Taktik Çalıştı

Trabzonspor Taktik Çalıştı

15 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Taktik Çalıştı, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Onazi ve Novak katılmadı. Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlık bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman öncesi Türkiye- Almanya Gençlik Köprüsü projesi kapsamında Of Solaklı Fen Lisesi'nin davetlisi olarak Trabzon'a gelen Alman öğrenciler, bordo-mavili takımı ziyaret etti. Ayrıca Zigana'da faaliyet gösteren bir işletme tarafından da teknik heyet ve oyunculara meşhur Hamsiköy Sütlacı ikram edildi. Trabzonspor, 5 Nisan Cuma günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçına hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonsporlu Hugo Rodallega Çin Yolcusu Jose Sosa, Abdülkadir Ömür'ü Messi'ye Benzetti! Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:21:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Taktik Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]