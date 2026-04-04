Trabzonspor taraftarlarından koreografi: Paraya karşı, emeğin savaşı

04.04.2026 20:29
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırladı. Bordo-mavili tribünlerde açılan ''Paraya karşı, emeğin savaşı'' ifadelerinin yer aldığı koreografi, geceye damga vurdu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve yarışına kararlılıkla devam eden Trabzonspor, kendi sahasında lider  Galatasaray'ı ağırladı. 

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ 

Karşılaşma öncesinde Trabzonsporlu taraftarlar bir koreografi gerçekleştirdi. Karşı tribünlerde açılan koreografinin en sağında Aslan figürü bulunurke,n etrafında birkaç kişi ve paralar yer aldı. Sol taraftaki koreografide ise Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile futbolcular yer aldı. İki koreografinin ortasında da, "Paraya karşı emeğin savaşı" ifadeleri yer aldı. 

UĞURCAN TRANSFERİNE GÖNDERME

Trabzonsporlu taraftarlar bu koreografiyle birlikte sezon başında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'a gönderme yaptı. Sezon başında sarı-kırmızılılara imza atan Uğurcan, Trabzonspor'a 27.5 milyon euro bonservis ücreti kazandırmıştı. 

    Yorumlar (3)

  • hakan1122 hakan1122:
    konu çok net belli ve hatta az bile yapmışlar ben olsam tüm taraftara üzerinde malum takım anımsatıcı kişilerin ve uğurcan fotolu dolar verir sahaya atardım bundan daha iyi mesaj ve protesto olamazdı... 1 8 Yanıtla
  • Şaban Yıldırım Şaban Yıldırım:
    Trabzonspor Uğurcan için Galatasaray Kerem için gereksiz bir şey sonuçta onlar da işlerini yapıyorlar saygı gösterilmesi gerekir...( TS taraftarı ) 7 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    güzel karo grafik paylaşım olmuş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
