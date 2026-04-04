Trabzonspor taraftarlarından koreografi: Paraya karşı, emeğin savaşı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve yarışına kararlılıkla devam eden Trabzonspor, kendi sahasında lider Galatasaray'ı ağırladı.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ

Karşılaşma öncesinde Trabzonsporlu taraftarlar bir koreografi gerçekleştirdi. Karşı tribünlerde açılan koreografinin en sağında Aslan figürü bulunurke,n etrafında birkaç kişi ve paralar yer aldı. Sol taraftaki koreografide ise Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile futbolcular yer aldı. İki koreografinin ortasında da, "Paraya karşı emeğin savaşı" ifadeleri yer aldı.

UĞURCAN TRANSFERİNE GÖNDERME

Trabzonsporlu taraftarlar bu koreografiyle birlikte sezon başında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'a gönderme yaptı. Sezon başında sarı-kırmızılılara imza atan Uğurcan, Trabzonspor'a 27.5 milyon euro bonservis ücreti kazandırmıştı.