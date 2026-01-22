Trabzonspor'un Yabancı Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor'un Yabancı Sorunu

Trabzonspor\'un Yabancı Sorunu
22.01.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, 15 yabancı oyuncusu ile TFF'nin 14 oyuncu sınırını aşarak zorunlu kararlar almakta.

Trabzonspor'da yabancı oyuncu sayısının Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği sınırın üzerine çıkması, bordo-mavili kulübü zorunlu kararlarla karşı karşıya bıraktı. Karadeniz ekibinin sözleşmeli 15 yabancı futbolcusu bulunurken, TFF talimatlarına göre en fazla 14 yabancı oyuncunun lisansı bildirilebiliyor.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor'da, Visca'nın sözleşmesini sakatlığı nedeniyle dondurulmasına rağmen kadroda 15 yabancı oyuncu bulunuyor. Bordo-mavililer, 6 ila 9 Şubat tarihleri arasında 14 kişilik yabancı oyuncu kadrosunu TFF'ye bildirmek zorunda. Bu süreye kadar kulüpler oyuncu girişi ve çıkışı yapabiliyor.

Yabancı sayısı 15 çıktı

Trabzonspor kadrosunda yabancı statüsünde yer alan futbolcular Onana, Lovik, Savic (sakat), Pina, Nwuiwu, Batagov, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Folcarelli, Oulai, Olaigbe, Onuachu, Augusto ve Nwakaeme olarak sıralanıyor. Visca'nın sözleşmesinin sakatlığı nedeniyle dondurulmuştu. Kasımpaşa maçı öncesinde bordo-mavili ekipte lisans çıkarılması gereken yabancı sayısı ise 14. Bu durum da sakatlığı olan Savic'in lisansının TFF'ye giriş ve çıkış yapılabilme ihtimalini doğuruyor.

İki seçenek masada

Bu gelişme sonrası Trabzonspor'un önünde iki net seçenek bulunuyor. Bordo-mavili kulüp ya oyuncu satışı ya da kiralama yoluna gidecek ya da bir yabancı futbolcunun lisansını TFF'ye bildirmeyecek. Yönetim, yabancı kontenjanı sorununu kalıcı olarak çözmek için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Son tarih 6 - 9 Şubat

Trabzonspor'un yabancı kontenjanıyla ilgili kesin çözüm üretmesi için 6 ila 9 Şubat'a kadar süresi bulunuyor. Bu tarihe kadar kadrodan bir ayrılık yaşanmaması halinde, bordo-mavili kulüp en az bir yabancı futbolcunun lisansını TFF'ye bildirmeme yoluna gidecek. Bunun dışında fesih ihtimali de alternatifler arasında yer alıyor.

İlk adaylar sakat oyuncular

Mevcut tabloya göre lisansı bildirilmeme ihtimali bulunan isimler arasında sakatlığı devam eden Savic ile Nwakaeme ilk sırada yer alıyor. Teknik heyetin, kısa vadede takıma katkı sağlayamayacak oyuncular üzerinden geçici bir çözüm üretmesi bekleniyor. Savic'in sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayacak olması sebebiyle TFF'ye lisansı bildirilmeyecek. Ancak bu 6 ila 9 Şubat tarihleri arasına kadar sürebilir. Güncel tabloda bir ayrılık yaşanmaması halinde Trabzonspor bir oyuncunun sözleşmesini daha dondurmuş olacak veya fesih yoluna gidecek. Bu halde ilk sıradaki isim ise Nwakaeme olarak öne çıkıyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Yabancı Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 27 yaralı TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 17:49:42. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un Yabancı Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.