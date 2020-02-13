Trabzonspor, ZTK'da yarı finale yükseldi

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Hakan Yemişken (xxx), Bilal Gölen (xxx)

TRABZONSPOR: Arda (xx) - Kamil Ahmet (xx), Hosseini (xxx), Guilherme (xxx) (Dk. 50 Safa Kınalı (xx), Doğan (xx) (Dk. 80 Taha Tunç x), Messias (xxx), da Costa (xxx), Abdurrahim (xx), Bilal (xxx), Abdulkadir Parmak (xxx) (Dk. 70 Kerem x), Serkan (xx)

GOLLER: Dk. 17 Hasan Ayaroğlu (BB Erzurumspor) - Dk. 9 - Dk. 47 Guilherme, Dk. 68 Abdulkadir Parmak, Dk. 83 Safa Kınalı ( Trabzonspor

SARI KARTLAR: Merthan, Mahamadou Ba (BB Erzurumspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu. İlk maçta rakibini 5-0'lık skorla geçen bordo mavililer, ikinci maçta da 4-1'lik skorla galip geldi ve yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

9'uncu dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Guilherme, ceza alanına girerken kaleci Kayacan'ın yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.

17'nci dakikada ceza alanı dışında Hasan Ayaroğlu sert vurdu, top ağlara gitti. 1-1.

43'üncü dakikada Cenk Ahmet'in ortasında topla buluşan Mahamadou Ba'nın şutunu kaleci Arda kornere çeldi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

47'nci dakikada Abdurrahim'in ortasında Guilherme takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 1-2. Gol pozisyonunda kale direğine çarpan Guilherme, sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Safa dahil oldu.

68'inci dakikada sağ kanattan BB Erzurumspor ceza alanına giren Abdulkadir Parmak topa sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

83'üncü dakikada Bilal'in ortasında topla buluşan Safa Kınalı, takımının 4'üncü golünü attı: 1-4.

Maçta başka gol olmayınca Trabzonspor, 90 dakikaya 4-1'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.