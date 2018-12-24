Trabzonsporlu Onazi Ameliyat Oldu
22 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi bugün İstanbul'da ameliyat oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor
'un Çaykur Rizespor
ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi bugün İstanbul
'da ameliyat oldu.
Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar
Kibar Güven, Çaykur Rizespor ile oynadıkları Spor Toto Süper Lig maçında aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi'nin bugün İstanbul'da ameliyat olduğunu söyledi. Operasyonun başarılı bir şekilde geçtiğini belirten Güven, Onazi'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. Bu arada başkan Ahmet Ağaoğlu
da Onazi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
- Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:44 Kaynak: DHA
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