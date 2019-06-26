Trafik ışığında duran otomobil alev aldı
58 dakika önce
Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde trafik ışıklarında duran otomobil, elektrik kontağından dolayı alev aldı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
'in Nizip
İlçesi'nde trafik ışıklarında duran otomobil, elektrik kontağından dolayı alev aldı.
Nizip- Karkamış
Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Suriyeli Abo Abdulselam'a ait otomobil, trafik ışıklarında dururken alev almaya başladı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini göden Abdulselam çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla söndürülen otomobilin motor bölümünde hasar oluşurken, yangına elektrik kontağının neden olduğu anlaşıldı. - GAZİANTEP
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