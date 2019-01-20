Trafik Kazaları Şehir Polis Kameralarına Yansıdı

Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.



Doğu Anadolu'da kar yağışının ardından havanın soğumasıyla birlikte gizli buzlanmanın oluştuğu yollarda, sürücülerinde dikkatsizliği ve kural ihlali sonucu 4 kişinin yaralandığı 3 ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.



Erzurum'un Yakutiye ilçesi Sanayi semtinde meydana gelen trafik kazasında, ara yoldan çıkan kamyonetle ana yolda hızla seyir halindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.



Ağrı çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında ise bir petrol istasyonundan dikkatsiz bir şekilde çıkış yapan kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışırken ana yoldan gelen tırla yandan çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Erzincan şehir merkezinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında da hızla seyir halindeki iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. İki aracında hurdaya döndüğü kazada iki otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

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