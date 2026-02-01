Trafik Kazalarına Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya ve Burdur'daki trafik kazalarında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizleri derin bir üzüntüye sevk eden, bu elim kazalarda vefat eden kardeşlerimizin mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.