Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 1 Ölü

Trafik Kazası: 1 Ölü

11 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sapanca Yolu Caddesi OSB kavşağı mevkisinde Tayfun Görengil idaresindeki 34 JF 9966 plakalı otomobil ile Şerafettin Adıyaman (45) yönetimindeki 19 DK 460 plakalı otomobil çarpıştı.

Trafik yön tabelalarını deviren araçlar refüje çarparak durabildi.

Görengil'in yaralanmadan atlattığı kazada Adıyaman hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adıyaman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:49 Kaynak: AA

Sapanca, Kartepe, Adıyaman, Kocaeli, Güncel
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