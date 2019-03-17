Trafik Kazası: 1 Ölü
11 dakika önce
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sapanca
Yolu Caddesi OSB
kavşağı mevkisinde Tayfun Görengil idaresindeki 34 JF 9966 plakalı otomobil ile Şerafettin Adıyaman
(45) yönetimindeki 19 DK 460 plakalı otomobil çarpıştı.
Trafik yön tabelalarını deviren araçlar refüje çarparak durabildi.
Görengil'in yaralanmadan atlattığı kazada Adıyaman hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adıyaman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:49 Kaynak: AA
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