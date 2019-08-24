Trafik kazası: 3 yaralı

Kazada yaralan sürücü ile Kıymet (57) ve Tayfun Kara (15) ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane 'den Antalya 'ya giden Adem Kara (55) idaresindeki 16 CKS 96 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Şarkışla ilçe girişine yakın bölgede kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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