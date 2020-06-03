Trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobilde sıkışan Ali Ahmet, Soma İtfaiye Amirliği AKS ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralanan sürücü Aksoy ile Ali Ahmet ve yanındaki Erdem Yılgın (24), 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Manisa 'nın Soma ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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