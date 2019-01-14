Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Fırat Turgut idaresindeki 23 BY 837 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Karaali durağı yakınında, Mustafa Yıldırım'ın (27) kullandığı 02 BD 828 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler Turgut ve Yıldırım ile Ozan Özer ve Nahsen Özdemir (22) yaralandı.



Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti 17 İlde Adaylarını Açıkladı

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford - Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı

2 Yıl Sonra Kar Gören Iğdırlılar Göbek Attı

SP Lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a S-400 Desteği