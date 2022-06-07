Trafik kazasında hayatını kaybeden okul müdürü toprağa verildi - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden okul müdürü toprağa verildi

07.06.2022 00:57
Trafik kazasında hayatını kaybeden okul müdürü toprağa verildi

Kırklareli'nde dün askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracının çarpışması sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Dalkılıç düzenlenen törenle defnedildi.

Kırklareli'nde dün askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracının çarpışması sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Dalkılıç düzenlenen törenle defnedildi.

Kırklareli'nde dün askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracının çarpışması sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Dalkılıç düzenlenen törenle toprağa verildi. İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar Kaymakamı Mehmet Kılıç, meslektaşları ve Dalkılıç'ın yakınları katıldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Yılmaz, "Hepimiz hüzünlüyüz, bu hüznü yüreğimizde hissediyoruz. Ailemize, yavrularımıza sabırlar diliyoruz. Hepimiz bu dünyada imtihan hayatını bir şekilde geçiriyoruz. Ama işte şimdi o bu güzel hayatı eğitim yolunda hizmetiyle vazifesinin başındayken tamamladı ve Allah'ın kendisine takdir etmiş olduğu ecelle aramızdan ayrıldı. Ama onun arkasından siz değerli kardeşlerimizin hüznü ve duası devam etmekte. Allah mekanını cennet eylesin. Makamını ali eylesin. Yaptığı bütün sevapları daim eylesin" dedi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de başsağlığı diledi.

Dalkılıç'ın cenazesi Hundi Hatun Camisinde kılınan öğle namazına müteakip ilçe mezarlığında toprağa verildi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Kırklareli, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında hayatını kaybeden okul müdürü toprağa verildi - Son Dakika

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