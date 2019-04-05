Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Personelin Adı Ölümsüzleştirildi

BİTLİS (İHA) – Elazığ'da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden Nihat Kızılçam'ın ismi, görev yaptığı Bitlis'in Güroymak Belediyesi Garaj Amirliğine verildi.

BİTLİS (İHA) – Elazığ'da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden Nihat Kızılçam'ın ismi, görev yaptığı Bitlis'in Güroymak Belediyesi Garaj Amirliğine verildi.



Güroymak Belediyesinin 21 yıllık Garaj Amiri Nihat Kızılçam, iş arkadaşı Veysel Başar ile birlikte Amasya'da asker olan oğlu Fırat Kızılçam'la memleketleri Bitlis'in Güroymak ilçesindeki evine dönerken, park halinde bulunan 21 BB 010 plakalı tıra çarpmıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Nihat Kızılçam, asker oğlu Fırat Kızılçam ve arkadaşı Veysel Başar hayatını kaybetmişti.



Güroymak Belediyesi Garaj Amirliğinde 21 yıl görev yapan Nihat Kızılçam'ın ismi, Belediye Garaj Amirliğine verildi. Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, belediye personeli ve Nihat Kızılçam'ın ailesinin katılımıyla "Güroymak Belediyesi Nihat Kızılçam Garaj Amirliği" yazılı tabela, garaj amirliğine taktırıldı.



Güroymak Kaymakamı Özen Alibeyoğlu, belediye personeli Nihat Kızılçam'ın kaybının üzüntüsünü hala yaşadıklarını ifade ederek, "Nihat Kızılçam, belediyemizin garaj amiri olarak 21 yıl görev almış, iş ahlakı, örnek kişiliği, güler yüzü ile iz bırakan bir karakterdi. Beklenmedik kaybı bizleri derinden üzdü. Kendisinin ismini yaşatmak istedik. 21 yıl görev yaptığı garaj amirliğine adını verdik. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyor, başta değerli ailesi olmak üzere mesai arkadaşlarıma ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - BİTLİS

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