Trafik Kazasında Öğrenci Hayatını Kaybetti

(IĞDIR) - Iğdır Ziya Gökalp Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Aysima Dokak, okul çıkışı evine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Aysima Dokak, Karakoyunlu ilçesinde bulunan evine gitmek üzere bindiği minibüsten ilçe girişinde indi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Aysima, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Acı haber, Karakoyunlu ilçesinde ve Aysima'nın eğitim gördüğü Ziya Gökalp Ortaokulu'nda büyük üzüntüye neden oldu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.