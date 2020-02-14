Trafik kazasında ölen Parmaksız'a cenaze töreni - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirirken, kazada hayatını kaybeden Arslan Emre Parmaksız için Bergama'da cenaze töreni düzenlendi.



Kaza, dün sabah saatlerinde Selçuk Mahallesi Bergama-Kozak yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 35 F 9896 plakalı kamyon ile işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken çarpıştı. Kazayı görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparken meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Kazada kamyon şoförü İsmail Ökemen, işçiler Ramazan Kömürcü, Mehmet Ali Çakmak ve vardiya amiri Arslan Emre Parmaksız kaza yerinde hayatını kaybetti.



Arslan Emre Parmaksız'ın cenazesi bugün Bergama Yeni Cami'de kılınan cuma namazı sonrası Bergama Şehir Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR