İstanbul 'da 1 Nisan 2018'de görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve 4 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer (40), memleketi Niğde 'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.