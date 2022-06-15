Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi - Son Dakika
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Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi

15.06.2022 18:05

İstanbul'da 1 Nisan 2018'de görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve 4 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer (40), memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da 1 Nisan 2018'de görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve 4 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer (40), memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen törenin ardından Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Burada şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı göktü.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Osman Ayas'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Niğde Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, şehidin annesi İhsane, oğlu Ali Güven Gençer (18) ve yakınları ile Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, kaymakamlar, belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör GençercenazedefnedildiNiğd

Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi
Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi
Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi
Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi
Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi
Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi
Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi
Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi
Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi
Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi
Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi
Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi
Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi
Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi
Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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